Готовы оплатить бензин отдыхающим: нынешний турсезон стал вызовом для калининградских отельеров и владельцев квартир

«У народа стало меньше денег, потому что выросли цены на всё, а зарплаты не изменились. Была на пляже: кабинки, которые раньше арендовали за пять тысяч рублей, стоят пустые. Люди расстилают рядом полотенца и загорают. Вот такой современный маркет. А ведь это красиво и удобно, когда отдыхаешь у воды на лежаках под навесом. Всё это говорит о том, что оборотные средства и доходы не позволяют на это тратить средства».