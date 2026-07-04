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Под Волгоградом горящий бензовоз ограничил движение по трассе на Луганск

В ночь с 3 на 4 июля в Суровикинском районе Волгоградской области оказалось ограничено.

В ночь с 3 на 4 июля в Суровикинском районе Волгоградской области оказалось ограничено движение по трассе Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». Около полуночи здесь опрокинулась и загорелась автоцистерна с топливом.

— Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил опрокидывание, в результате чего загорелся автомобиль на площади 15 кв. метров, а также сухая растительность на площади 100 кв. метров, — сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В свою очередь в областном главке полиции рассказали, что по предварительной информации причина ДТП может быть связана с технической неисправностью бензовоза.

Отметим, по информации спасателей, тушение заняло у специалистов около двух часов. Ликвидировать возгорание расчёту 56 ПСЧ удалось лишь около 2:00. В результате произошедшего пострадал водитель, ему потребовалась медицинская помощь.

Фото сгенерировано ИИ / Kandinsky.

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