В Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света с 6 по 10 июля

6 июля: с 9:00 до 16:00 — улицы Тельмана, Кировский проспект, Красноармейская и другие; с 9:00 до 17:00 — Набережная, Аэроклубовский переулок, Вятская и др.7 июля: с 8:00 до 12:00 — ул. Суворова; с 9:00 до 17:00 — микрорайон с «космическими» названиями (Вселенная, Галактическая, Венеры, Космическая и т. д.), а также Красноармейская, Максима Горького и др.; с 9:00 до 16:00 — Лермонтовская, Малюгиной, Филимоновская и др.8 июля: с 9:00 до 17:00 — Герасименко, Погодина, Ашхабадский переулок, улицы с «астрономическими» названиями, Кручинина, Рыбного переулка и др. С 15:00 8 июля до 9:00 9 июля — пр. 40‑летия Победы, 95−111.9 июля: с 9:00 до 17:00 — Ерёменко, 21‑я и 23‑я линии, Закруткина, площадь Свободы и др. Работы продолжатся до 10 июля, свет будут включать на ночь. Также без электричества останутся жители ряда улиц (Пуговкина, Бушнова, Шолохова‑Синявского и др.) и СНТ («Космос», «Луч», «Темерник»).10 июля: с 9:00 до 17:00 — Пухляковская, Атарбекова, Южная и др.; с 9:00 до 16:00 — Горсоветская, Пулковская, Сквозная и др.