26 лет назад, 4 июля в Воронеже скончался лидер группы «Сектор Газа»

Пел про остросоциальные проблемы, сложности обывателей, смешные и трагические ситуации из повседневной жизни, чем и заслужил любовь поколения. В некоторых композициях активно использовал ненормативную лексику. Также привлекал слушателей песнями на мистические темы, которые всегда были популярны в народе.