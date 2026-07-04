26 лет назад, 4 июля в Воронеже скончался лидер группы «Сектор Газа» (18+) Юрий Клинских, известный как Хой.
Юрий родился 27 июля 1964 года в Воронеже. Музыкального образования не имел. Любовь к стихам и к музыке Юре привили отец Николай Митрофанович и мама Мария Кузьминична.
После службы в армии работал инспектором ГАИ, после — фрезеровщиком, оператором станка с ЧПУ на воронежском «Видеофоне» и грузчиком.
Музыку поначалу воспринимал как хобби. Песни писал в свободное время, под гитару, без расчёта на стадионы.
Пел про остросоциальные проблемы, сложности обывателей, смешные и трагические ситуации из повседневной жизни, чем и заслужил любовь поколения. В некоторых композициях активно использовал ненормативную лексику. Также привлекал слушателей песнями на мистические темы, которые всегда были популярны в народе.
Даже став лидером популярной группы, Юрий Хой продолжал работать на заводе.
Отец музыканта однажды рассказал историю, когда Юрий Клинских после отыгранного концерта в цирке на Цветном бульваре был приглашён в гримёрку Юрия Никулина.
27 июня, за неделю до смерти, Клинских дал своё последнее интервью воронежскому телевидению, в котором рассказал о себе, группе и творческих планах. К сожалению, сбыться им было не суждено.
На Левобережном кладбище у могилы Юрия по-прежнему появляются цветы, записки и цитаты из песен. Возле памятника сложилась своя маленькая традиция: поклонники оставляют здесь не только цветы, но и маленькие символы — кассеты, значки, рисунки.
Также в Воронеже до сих пор идут дискуссии об установке памятника или открытии музей, посвящённого творчеству группы.