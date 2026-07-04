В субботу, 4 июля, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поздравил с днем рождения первого калининградца. Глава региона поздравил с 80-летием Александра Дорофеева, который родился 4 июля 1946 года в 00:01 в Гвардейске — в день переименования области из Кенигсбергской в Калининградскую. С именинником губернатор пообщался по видеосвязи — Александр Дорофеев живет в Майкопе.