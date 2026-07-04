Бывший краевой трест требует признать бесхозными акции своих миноритариев

АО «Камлесосплав» требует через арбитражный суд Пермского края признать часть своих акций бесхозяйными. Согласно карточке дела, иск был подан к регистратору «Интрако», а также к ряду физлиц — Людмиле Пожидаевой, Светлане Кондратенко, Елене Медведевой, Петру Бондарчуку. От регистратора общество требует передать акции в собственность истца путем их списания с лицевых счетов акционеров и зачисления на казначейский счет эмитента — АО «Камлесосплав». Иск был принят к рассмотрению, слушание дела назначено на 25 августа.