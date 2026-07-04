Почти тысяча оренбуржцев прошли собеседования на ярмарке трудоустройства

Так, в Оренбургской области площадки ярмарки собрали 10 тысяч посетителей. Соискателям предложили 6 тысяч свободных рабочих мест на 500 предприятиях и в организациях региона. Среди вакансий были предложения в ключевых отраслях экономики Оренбуржья: добывающая промышленность, металлургия, энергетика, сельское хозяйство. В числе редких специалистов, которых искали на ярмарке, — егерь, специалист по работе с семьей, эпизоотолог и горный мастер.