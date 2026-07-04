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Почти тысяча оренбуржцев прошли собеседования на ярмарке трудоустройства

На площадках мероприятия соискателям предложили 6 тысяч вакансий в 500 организациях региона.

Источник: Национальные проекты России

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоялся 26 июня при поддержке национального проекта «Кадры». Почти тысяча жителей Оренбургской области прошли там предварительные собеседования, сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.

Так, в Оренбургской области площадки ярмарки собрали 10 тысяч посетителей. Соискателям предложили 6 тысяч свободных рабочих мест на 500 предприятиях и в организациях региона. Среди вакансий были предложения в ключевых отраслях экономики Оренбуржья: добывающая промышленность, металлургия, энергетика, сельское хозяйство. В числе редких специалистов, которых искали на ярмарке, — егерь, специалист по работе с семьей, эпизоотолог и горный мастер.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.