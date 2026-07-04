Почти тысяча оренбуржцев прошли собеседования на ярмарке трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоялся 26 июня при поддержке национального проекта «Кадры». Почти тысяча жителей Оренбургской области прошли там предварительные собеседования, сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Так, в Оренбургской области площадки ярмарки собрали 10 тысяч посетителей. Соискателям предложили 6 тысяч свободных рабочих мест на 500 предприятиях и в организациях региона. Среди вакансий были предложения в ключевых отраслях экономики Оренбуржья: добывающая промышленность, металлургия, энергетика, сельское хозяйство. В числе редких специалистов, которых искали на ярмарке, — егерь, специалист по работе с семьей, эпизоотолог и горный мастер.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.