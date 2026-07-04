Штормовое предупреждение: в Нижегородской области ожидаются ливни и шквалистый ветер

В ближайшие часы 4 июля в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются интенсивные осадки — сильные дожди и ливни, местами возможен град. Об этом сообщается в MAX-канале РСЧС.
Дополнительно прогнозируется резкое усиление ветра: его порывы достигнут 18−23 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток 4 июля и в течение ночи на 5 июля.
Если вы находитесь за рулем, обязательно снизьте скорость движения. Из‑за осадков значительно ухудшается видимость, дорожное покрытие становится скользким — это повышает риск заносов и аварий. Кроме того, из‑за обильной влаги обочины, а также грунтовые дороги размягчаются и размываются. Старайтесь не заезжать на низменные участки местности — там вероятны подтопления.
В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.