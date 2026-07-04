Штормовое предупреждение: в Нижегородской области ожидаются ливни и шквалистый ветер

Если вы находитесь за рулем, обязательно снизьте скорость движения. Из‑за осадков значительно ухудшается видимость, дорожное покрытие становится скользким — это повышает риск заносов и аварий. Кроме того, из‑за обильной влаги обочины, а также грунтовые дороги размягчаются и размываются. Старайтесь не заезжать на низменные участки местности — там вероятны подтопления.