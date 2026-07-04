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С начала купального сезона в водоемах Ростовской области утонули 16 человек

В донском регионе утонули 16 человек, включая двух несовершеннолетних.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с начала купального сезона утонули 16 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Такую статистику приводит пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

В пятницу, 3 июля трагедия случилась в станице Каргинской Боковского района. Двое юношей отправились купаться на реку Чир, а спустя некоторое время одного из них очевидец обнаружил на берегу без сознания. Когда парень пришел в себя, то рассказал, что в воде остался его друг. Прибывшие к месту ЧП спасатели достали из реки тело 16-летнего подростка. Второй пострадавший был доставлен в больницу.

Сотрудники МЧС напоминают: купаться нужно только в оборудованных для этого местах и в трезвом состоянии. Опасно заплывать слишком далеко от берега, нырять в незнакомых местах, с набережных, мостов, катеров. Кроме того, детей нельзя оставлять одних даже у кромки воды.

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