С начала купального сезона в водоемах Ростовской области утонули 16 человек

В пятницу, 3 июля трагедия случилась в станице Каргинской Боковского района. Двое юношей отправились купаться на реку Чир, а спустя некоторое время одного из них очевидец обнаружил на берегу без сознания. Когда парень пришел в себя, то рассказал, что в воде остался его друг. Прибывшие к месту ЧП спасатели достали из реки тело 16-летнего подростка. Второй пострадавший был доставлен в больницу.