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Заправка на улице Трактовой перестала отпускать бензин физлицам в Иркутске

Объёмы топлива на АЗС исчерпаны.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Автомобилисты Иркутска столкнулись с очередным изменением в работе заправок: на АЗС «КрайсНефть» по улице Трактовая, 16 перестали отпускать бензин физическим лицам. В компании пояснили: объёмы топлива исчерпаны, и сейчас главная задача — грамотно распределить оставшиеся запасы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Хорошая новость в том, что сеть не оставила водителей без вариантов. Заправиться по-прежнему можно на других АЗС «КрайсНефти»: Челябинская, 36 (Покровский); Сергеева, 19; Ширямова, 19а (Боулинг); Старокузьмихинская, 37; п. Мамоны, мкр. Южный, Ангарская, 50 (объездная Ново-Ленино).

Завтра, 5 июля, в Октябрьском районе открывается заправка по адресу Ширямова, 22. Власти и топливная компания стараются точечно снимать напряжение там, где оно ощущается сильнее всего.

Водителям советуют заранее планировать маршрут с учётом новых реалий и выбирать ближайшие работающие точки — так получится сэкономить и время, и нервы.

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