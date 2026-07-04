Начальник калининградской таможни возложил цветы к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам

4 июля в городе прошла торжественная церемония, посвящённая 80-летию образования Калининграда. Начальник Калининградской областной таможни Денис Партоменко принял участие в памятном мероприятии у братской могилы 1200 воинов 11-й Гвардейской армии.
Участники под звуки траурного марша прошли колонной к мемориалу. Почтив память героев минутой молчания, цветы к основанию монумента и Вечному огню возложили первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, губернатор Алексей Беспрозванных, руководители и представители органов власти, общественных и ветеранских организаций, силовых структур, кадеты и граждане.
Денис Партоменко в числе руководителей региональных ведомств возложил к монументу алые гвоздики как символ вечной благодарности и преклонения перед мужеством и стойкостью советских воинов, павших при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года.