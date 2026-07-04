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Начальник калининградской таможни возложил цветы к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам

4 июля в городе прошла торжественная церемония, посвящённая 80-летию образования Калининграда. Начальник Калининградской областной таможни Денис Партоменко принял участие в памятном мероприятии у братской могилы 1200 воинов 11-й Гвардейской армии. Участники под звуки траурного марша прошли колонной к мемориалу. Почтив память героев минутой молчания, цветы…

Источник: Янтарный край

4 июля в городе прошла торжественная церемония, посвящённая 80-летию образования Калининграда. Начальник Калининградской областной таможни Денис Партоменко принял участие в памятном мероприятии у братской могилы 1200 воинов 11-й Гвардейской армии.

Участники под звуки траурного марша прошли колонной к мемориалу. Почтив память героев минутой молчания, цветы к основанию монумента и Вечному огню возложили первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, губернатор Алексей Беспрозванных, руководители и представители органов власти, общественных и ветеранских организаций, силовых структур, кадеты и граждане.

Денис Партоменко в числе руководителей региональных ведомств возложил к монументу алые гвоздики как символ вечной благодарности и преклонения перед мужеством и стойкостью советских воинов, павших при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года.

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