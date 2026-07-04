Первого медведя добыли в Беларуси в этом охотничьем сезоне

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Первый в этом охотничьем сезоне бурый медведь добыт в охотничьих угодьях Белорусского общества охотников и рыболовов, сообщили в пресс-службе РГОО «БООР».
Там отметили, что право на охоту охотник получил по итогам розыгрыша, который состоялся 30 июня. Участники охоты были определены случайным образом при помощи программы.
«На этот раз удача улыбнулась Антону Горбатенко, который получил уникальную возможность поохотиться на хищного зверя», — говорится в сообщении БООР.
Нынешней ночью в Городокском охотхозяйстве охота на зверя завершилась удачно и Горбатенко вернулся домой с трофеем — самцом бурого медведя возрастом примерно от пяти до семи лет.
Ранее в БООР сообщали, что в этом сезоне разрешения на добычу медведя распределяются двумя способами: через охотничьи туры для белорусских и иностранных охотников, а также с помощью еженедельных розыгрышей.
Победителей жеребьевки определяет специальная программа случайного выбора из числа поданных заявок. Стоимость разрешения на добычу одного медведя для победителя розыгрыша составляет 1000 белорусских рублей.
Для участников охотничьих туров минимальная цена установлена на уровне 6 тыс. рублей за одну особь.
Сезон охоты на бурого медведя продлится до 31 декабря. Всего в 2026 году разрешено добыть 35 особей.