Молодежное правительство Свердловской области вошло в число лучших в стране

Итоги рейтинга Ассоциации молодежных правительств были подведены на Всероссийском конгрессе молодежного самоуправления, организованном в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Молодежное правительство Свердловской области вошло в топ-3 по всей стране, сообщили в департаменте информационной политики региона.
В рейтинге приняли участие 37 регионов России. Молодежные правительства оценивались по проектно-программной деятельности, кадровой работе, организации работы на муниципальном уровне, внешнему взаимодействию и медиаактивности.
Молодежное правительство Свердловской области является совещательным органом при правительстве региона и работает по принципу «дублерства»: за каждым членом регионального кабмина области закрепляется член молодежного правительства. В его состав входят молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, действующие на общественных началах.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.