Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодежное правительство Свердловской области вошло в число лучших в стране

В рейтинге приняли участие 37 регионов России.

Итоги рейтинга Ассоциации молодежных правительств были подведены на Всероссийском конгрессе молодежного самоуправления, организованном в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Молодежное правительство Свердловской области вошло в топ-3 по всей стране, сообщили в департаменте информационной политики региона.

В рейтинге приняли участие 37 регионов России. Молодежные правительства оценивались по проектно-программной деятельности, кадровой работе, организации работы на муниципальном уровне, внешнему взаимодействию и медиаактивности.

Молодежное правительство Свердловской области является совещательным органом при правительстве региона и работает по принципу «дублерства»: за каждым членом регионального кабмина области закрепляется член молодежного правительства. В его состав входят молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, действующие на общественных началах.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.