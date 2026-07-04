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«Славянский базар» выпустил коллекцию фирменного парфюма из пяти ароматов

В коллекции фирменного парфюма «Славянского базара» пять ароматов.

Источник: Комсомольская правда

«Славянский базар» выпустил фирменный парфюм, в коллекции пять ароматов. Они были презентованы в Витебске, 2 июля. Как пишет sb.by, выпущено два женских, один мужской и два селективных унисекс-варианта. Все флаконы по 30 миллилитров, на них — узнаваемая эмблема традиционного летнего фестиваля.

Как рассказывают специалисты, мужской аромат свежий, легкий.

— Женский один легенький, второй — сладенький: малиновый ликер, пралине. И два селективных аромата: один легкий, второй — с феромонами,

Особенностью селективных ароматов является более высокое (30%) содержание парфюмированных масел. Такая повышенная концентрация позволяет запаху сохраняться на коже до 12 часов, на одежде — и вовсе до 24 часов.

Ранее мы писали о том, что Минздрав сказал, сколько детей родилось в Беларуси в День Независимости 3 июля (читать далее вот тут).