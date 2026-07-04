«Славянский базар» выпустил коллекцию фирменного парфюма из пяти ароматов

«Славянский базар» выпустил фирменный парфюм, в коллекции пять ароматов. Они были презентованы в Витебске, 2 июля. Как пишет sb.by, выпущено два женских, один мужской и два селективных унисекс-варианта. Все флаконы по 30 миллилитров, на них — узнаваемая эмблема традиционного летнего фестиваля.