В 2 деревни Ленобласти проведут мобильную связь и интернет

Жители двух деревень Ленинградской области получат доступ к мобильной связи и интернету в 2026 году. Подобная работа проводится по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в комитете цифрового развития региона.
Современное телеком-оборудование установят в деревнях Гонгиничи и Конезерье. Перечень населенных пунктов формирует Минцифры России по результатам народного голосования, замеров на наличие в населенном пункте мобильной связи, удаленности населенного пункта от ближайшей точки присоединения к сети связи оператора.
«Благодаря нацпроекту за пять лет мобильная связь и высокоскоростной интернет уже появились в 17 деревнях и поселках Ленинградской области. В этом году такими услугами смогут пользоваться еще порядка 250 жителей двух малых населенных пунктов региона», — подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленобласти Андрей Сытник.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.