В Верхней Салде Свердловской области благоустроят сквер Труда и Победы

Сквер Труда и Победы, расположенный в Верхней Салде Свердловской области, благоустроят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Так, работы планируют провести в 2026—2028 годах. В сквере обустроят тротуары, газоны, сделают поливочный водопровод, площадки хозяйственно-бытового назначения. Также на территории поставят скамейки, урны, качели. Кроме того, на территории проведут освещение и видеонаблюдение. Также специалисты займутся озеленением.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.