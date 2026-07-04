На Дону с начала лета утонули 16 человек, в том числе два ребенка Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области. С начала купального сезона на водоемах Ростовской области погибли 16 человек. В эту трагическую статистику вошли и два несовершеннолетних. Спасатели бьют тревогу и вновь призывают жителей Дона быть предельно осторожными у воды. В ведомстве напоминают, что отдых на природе требует строгого соблюдения правил безопасности. Отправляясь на водоем, необходимо выбирать только оборудованные пляжи. Там проверено дно, дежурят спасатели и медики, а также обозначены безопасные границы для плавания. Специалисты категорически запрещают заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.