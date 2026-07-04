В Чувашии с января выдали более 7 млн электронных ветеринарных документов

Свыше 7 млн электронных ветеринарных сопроводительных документов было выдано за пять месяцев 2026 года на территории Чувашии. Ветеринарно-санитарная экспертиза проводится в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в государственной ветеринарной службе республики.
Документы оформляются через федеральную государственную информационную систему «Меркурий». Больше всего их было выдано на пищевые продукты, а также на мясо и мясопродукты.
Помимо оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов, система охватывает значительное количество производственных документов и справок о здоровье животных. Также она позволяет учесть документацию, выданную на бумажных носителях.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.