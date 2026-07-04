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Ученые назвали неожиданную причину возникновения рака

PLOS Medicine: непрерывное сидение более получаса в день повышает риск рака.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Непрерывное пребывание в сидячем положении более 30 минут в день повышает риск возникновения рака, следует из результатов исследования международной группы ученых под руководством шотландского университета Глазго.

Исследователи проанализировали данные 91 292 человек, полученные из хранилища биологических материалов и сведений о здоровье жителей Великобритании UK Biobank. Наблюдение за участниками исследования велось в среднем в течение 12 лет. Результаты были опубликованы в медицинском журнале PLOS Medicine.

«Риск развития рака, связанный с сидячим образом жизни, обусловлен именно его длительностью… Под длительным сидячим поведением рассматривался любой период пребывания сидя продолжительностью не менее 30 минут», — указано в публикации.

Исследователи также выяснили, что риск смерти от рака возрастает на 10% с каждым дополнительным часом непрерывного пребывания сидя. При этом каждый дополнительный час, когда человек прерывал сидение, снижал вероятность смерти от рака на 19%.

Тем не менее, замена 30 минут пребывания в сидячем положении в день на физическую активность умеренной интенсивности, к примеру, прогулку в среднем темпе, снижала риск смертности от рака на 8%.

«Замена сидячего поведения физической активностью ассоциировалось с пониженным риском смерти от рака: показатель снижался на 12%, когда час (сидения — ред.) заменялся легкой физической активностью… и на 22% при замене пяти минут (сидения — ред.) усиленной физической активностью», — добавляется в исследовании.

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