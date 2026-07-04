В Челябинской области вновь пройдет программа «Мама-предприниматель»

Прием заявок на программу «Мама-предприниматель», реализуемую по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», стартовал в Челябинской области, сообщили в министерстве экономического развития региона.
Женщины смогут изучить основы предпринимательства, доработать свои идеи и составить бизнес-план. Кроме того, они познакомятся с успешными предпринимателями и другими кейсами. В конце обучения участницы представят собственные проекты перед экспертной комиссией. Лучшая бизнес-идея получит грант в 150 тысяч рублей на реализацию. Программа пройдет на базе регионального центра «Мой бизнес» с 10 по 14 августа. Заявку можно подать до 15 июля на сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.