В Челябинской области вновь пройдет программа «Мама-предприниматель»

Женщины смогут изучить основы предпринимательства, доработать свои идеи и составить бизнес-план. Кроме того, они познакомятся с успешными предпринимателями и другими кейсами. В конце обучения участницы представят собственные проекты перед экспертной комиссией. Лучшая бизнес-идея получит грант в 150 тысяч рублей на реализацию. Программа пройдет на базе регионального центра «Мой бизнес» с 10 по 14 августа. Заявку можно подать до 15 июля на сайте.