В Сюмсинском районе Удмуртии 56 человек нашли работу через кадровый центр

Благодаря работе кадровой службы в этом году работу нашли на 13 человек больше, чем за аналогичный период 2025-го. Также трудоустроен 1 участник специальной военной операции и 6 членов семей участников СВО, что в три раза больше, чем в прошлом году. Работодатели района также сотрудничают с кадровым центром. С начала года было подано 328 вакансий.