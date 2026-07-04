В Сюмсинском районе Удмуртии 56 человек нашли работу через кадровый центр

Кадровый центр Сюмсинского района Удмуртии с начала года помог 56 людям найти работу, сообщили в районной администрации. Содействие жителям при трудоустройстве — задача национального проекта «Кадры».
Благодаря работе кадровой службы в этом году работу нашли на 13 человек больше, чем за аналогичный период 2025-го. Также трудоустроен 1 участник специальной военной операции и 6 членов семей участников СВО, что в три раза больше, чем в прошлом году. Работодатели района также сотрудничают с кадровым центром. С начала года было подано 328 вакансий.
Центр также развивает новые форматы поддержки через тематические клубы, например, женский клуб «Гармония и карьера» провел 5 встреч. В молодежном клубе «Детали будущего» состоялось 5 мероприятий, а «Мужской компас» собрался 3 раза. Кроме того, в 2026 году возможностью пройти обучение воспользовались 4 человека. На сегодняшний день открыто 28 образовательных программ.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.