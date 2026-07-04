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Свыше 2400 южноуральцев узнали о карьерных возможностях в родном регионе

Они посетили федеральный этап ярмарки трудоустройства в Челябинске.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоялся 26 июня в Челябинске при поддержке нацпроекта «Кадры». Участие в мероприятии приняли более 2400 жителей Южного Урала, сообщили в главном управлении по труду и занятости населения региона.

На ярмарке были представлены вакансии от 33 ведущих и проверенных работодателей. Участники смогли получить карьерные консультации и помощь в планировании профессионального развития. Кроме того, для них провели мастер-классы и практические тренинги. По итогам собеседований 299 участников получили предложения о трудоустройстве.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.