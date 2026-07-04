Подмосковные бадминтонисты стали лучшими на первенстве для людей с ПОДА

Сборная Московской области показала лучший результат на первенстве России по бадминтону среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Состязания прошли с 22 по 25 июня в Раменском в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
Подмосковная команда завоевала 7 золотых и 2 серебряные медали. Так, победителями стали Полина Алякина, Юлия Живова, Анна Загуляева, Софья Кислова, Дмитрий Ткачук, Юлия Данилова и Гордей Василенко. Второе место заняли Михаил Ахмеров и Тимофей Бокарев. Всего в первенстве приняли участие 28 спортсменов из 9 субъектов России.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.