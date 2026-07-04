В Свердловской области прошел уличный фестиваль современного искусства

IX открытый уличный фестиваль современного искусства «Бульварник» состоялся в Богдановиче Свердловской области. Мероприятие отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в центре современной культурной среды муниципального округа Богданович.
Фестиваль состоялся на общественной территории у спортивного комплекса «Колорит». Программа включала музыкальные выступления, танцевальные номера и интерактивы. Открыли фестиваль брейкеры школы танцев «RSK FAM», затем выступили коллективы студии «Феникс» Центра детского творчества «Креатив», группа «Рефлексия», ансамбль «Добрые люди» и коллектив «Девичник». Позднее на сцену вышли взрослые музыкальные коллективы — богдановичская группа «Бажовский шум» и группа из Тюмени «Black Fox», представившие каверы на отечественные хиты. На протяжении фестиваля работала выставка художественных работ специалиста Делового и культурного центра Натальи Степановой «Искусство в красках».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.