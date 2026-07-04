Удары головой по мячу могут быть вредны для мозга — исследование

У тех, кто в процессе игры наносил удары головой, зафиксировали повышение двух маркеров — белка S100B и p‑tau217. Учёные отмечают: чем чаще и сильнее были контакты головы с мячом, тем выше становились показатели. S100B обычно используют для диагностики черепно‑мозговых травм: его уровень повышается примерно через час после удара. Тау‑белок отвечает за стабильность структуры нейронов, но при механическом воздействии может отсоединяться и превращаться в форму p‑tau217 — важный маркер болезни Альцгеймера.