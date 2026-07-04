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В Минобороны сообщили о срыве комбинированного удара ВСУ по регионам России

За ночь с 3 на 4 июля и в утренние часы дежурные расчёты ПВО.

За ночь с 3 на 4 июля и в утренние часы дежурные расчёты ПВО предотвратили комбинированный ракетно-дроновый удар по регионам России. Перехвачены были более 494 БПЛА, 10 крылатых ракет «Фламинго» и 9 снарядов «Хаймарс» американского производства. Об этом сообщило Минобороны.

— Уничтожение воздушных целей велось под единым управлением главного командования ВКС России на всех созданных рубежах системы противовоздушной обороны профессиональными и мужественными действиями личного состава боевых расчетов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, экипажами истребительной и армейской авиации, — сообщили в военном ведомстве.

По информации министерства, атака была намеренно срежиссирована киевским режимом для отвлечения внимания от прорыва обороны ВСУ под Константиновкой на территории ДНР.

В целом только за июнь 2026 года ВС РФ уничтожили над регионами России 13 тыс. БПЛА. Атаки на гражданские объекты курировались спецслужбами Великобритании и других западных стран.

Отметим, как ранее сообщала редакция, с вечера 3 по 4 июля в Волгоградской области дважды объявлялась ракетная опасность и впервые включались громкоговорители, призывающие граждан укрыться в подвалах. Кроме того, утром стало известно об объявлении в регионе авиационной опасности.

Фото: коллаж с элементами сгенерированными ИИ.

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