Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парад судов, рында и морские узлы: фото с празднования Дня речника в Красноярске

Сотни горожан собрались 3 июля в Кировском районе — сквер Энтузиастов стал главной площадкой торжества, приуроченного к 95-летию Енисейского речного пароходства. Место выбрали не случайно: новая многоярусная набережная находится между затоном судоремонтного центра и причалами порта, что позволило гостям в деталях наблюдать за водным парадом. В праздничную колонну выстроились теплоходы «Капитан Марусев», «Александр Матросов», «Степан Фомин», «Весьегонск» и «Николай Игнатюк» с двумя баржами. Капитаны дали старт торжеству протяжными гудками. На суше красноярцев ждала насыщенная программа: духовой оркестр, выступления творческих коллективов, фотозона, мастер-классы по семафорной азбуке и завязыванию морских узлов. Желающие могли познакомиться с портовой техникой и ударить в рынду — корабельный колокол.

10

Сотни горожан собрались 3 июля в Кировском районе — сквер Энтузиастов стал главной площадкой торжества, приуроченного к 95-летию Енисейского речного пароходства. Место выбрали не случайно: новая многоярусная набережная находится между затоном судоремонтного центра и причалами порта, что позволило гостям в деталях наблюдать за водным парадом.

В праздничную колонну выстроились теплоходы «Капитан Марусев», «Александр Матросов», «Степан Фомин», «Весьегонск» и «Николай Игнатюк» с двумя баржами. Капитаны дали старт торжеству протяжными гудками.

На суше красноярцев ждала насыщенная программа: духовой оркестр, выступления творческих коллективов, фотозона, мастер-классы по семафорной азбуке и завязыванию морских узлов. Желающие могли познакомиться с портовой техникой и ударить в рынду — корабельный колокол.