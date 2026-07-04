Парад судов, рында и морские узлы: фото с празднования Дня речника в Красноярске

Сотни горожан собрались 3 июля в Кировском районе — сквер Энтузиастов стал главной площадкой торжества, приуроченного к 95-летию Енисейского речного пароходства. Место выбрали не случайно: новая многоярусная набережная находится между затоном судоремонтного центра и причалами порта, что позволило гостям в деталях наблюдать за водным парадом. В праздничную колонну выстроились теплоходы «Капитан Марусев», «Александр Матросов», «Степан Фомин», «Весьегонск» и «Николай Игнатюк» с двумя баржами. Капитаны дали старт торжеству протяжными гудками. На суше красноярцев ждала насыщенная программа: духовой оркестр, выступления творческих коллективов, фотозона, мастер-классы по семафорной азбуке и завязыванию морских узлов. Желающие могли познакомиться с портовой техникой и ударить в рынду — корабельный колокол.