В Татарстане пройдет круглый стол по вопросам семейного бизнеса

Уточняется, что у мероприятия также предусмотрена туристическая программа. Так, 13 июля состоится путешествие по местам нефтяной истории Татарстана. На следующий день запланирована экскурсия на предприятия в Бугульминском районе. А 15 июля состоится этнографическая поездка в село Спасское. Ее участники также смогут присоединиться к обзорной экскурсии по Бугульме.