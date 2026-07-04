В Татарстане пройдет круглый стол по вопросам семейного бизнеса

Круглый стол «Устойчивое развитие через преемственность и инвестиции» состоится 14 июля в Бугульме, сообщили в Министерстве экономики Республики Татарстан. Мероприятие организуют при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Участники встречи обсудят финансовую и юридическую основу преемственности в семейном бизнесе. Кроме того, дискуссия затронет тему мер поддержки малого и среднего предпринимательства в Татарстане. Также в фокусе внимания будут инвестиционный потенциал города и всей республики в целом, баланс между семьей и бизнесом.
В конце дискуссии состоится живой нетворкинг с экспертами и представителями компаний со всей России. К участию в круглом столе приглашают действующих предпринимателей, руководителей семейных компаний, инвесторов, представителей органов власти и деловых СМИ.
Уточняется, что у мероприятия также предусмотрена туристическая программа. Так, 13 июля состоится путешествие по местам нефтяной истории Татарстана. На следующий день запланирована экскурсия на предприятия в Бугульминском районе. А 15 июля состоится этнографическая поездка в село Спасское. Ее участники также смогут присоединиться к обзорной экскурсии по Бугульме.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Там же представлена более подробная информация о программе мероприятия.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.