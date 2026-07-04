5 июля: Когда бесконечная работа встречается с бескрайними просторами

Так что 5 июля — день, чтобы трудоголик вспомнил о существовании выходных, а речник — принял поздравления с мостика своего судна. И тот, и другой заслуживают тишины и покоя. Пусть первый хотя бы в этот день отключит уведомления, а второй — услышит голоса родных по спутниковому телефону. Оба этих шага — к одной цели: к равновесию, которое всегда где-то посередине. Между сушей и морем. Между бегом и остановкой.