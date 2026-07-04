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8 июля может стать выходным днем в России

С таким предложением выступил Геннадий Онищенко.

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко предложил сделать 8 июля — День семьи, любви и верности — выходным днем для всех россиян. По его мнению, такой вариант более реалистичен, чем предоставление дополнительного выходного только многодетным семьям.

Свое мнение Онищенко высказал в беседе с ТАСС. Он отметил, что многодетные матери и без того выполняют большой труд по воспитанию детей, а отдельный выходной только для них может оказаться несправедливым и сложным для реализации.

«Сделайте его в конце концов праздничным днем», — заявил Онищенко. По его словам, такой день можно посвятить воспитанию и популяризации ценностей многодетной семьи.

Ранее сообщалось о возможном подорожании товаров из-за ситуации с топливом.