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Ростов накрыла волна магнитных бурь в субботу, 4 июля

Следующая магнитная буря прогнозируется в Донской столице в начале рабочей недели.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 4 июля Ростов накрыли магнитные бури. Об этом свидетельствуют данные на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Первая волна магнитных бурь прошла с раннего утра до полудня, еще одна прогнозируется вечером. Кроме того, магнитная буря ожидается в понедельник, 6 июля.

В этот период метеозависимые люди могут испытывать недомогание. Магнитные бури способны вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой, головные боли, повышенную сонливость и другие симптомы. Врачи советуют в таких случаях избегать нагрузок и дальних поездок.

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