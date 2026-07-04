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Жители Удмуртии стали призерами «Всероссийской студенческой весны»

Награды достались учащимся Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова.

XXXIV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» прошел с 25 по 27 июня при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». В число призеров по его итогам вошли представители Удмуртии, сообщили в региональном министерстве молодежной политики.

Уточним, что фестиваль состоялся в Красноярске. Он был приурочен к Году единства народов России. Фестиваль, собравший более 3500 участников из 80 регионов, прошел под слоганом «В сердце страны». Конкурсная программа включала 10 направлений. Среди них — вокал, хореография, театр, медиа и оригинальный жанр.

Студенты Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова по результатам состязаний заняли призовые места. Так, они стали вторыми в номинации «Театр малых форм» и третьими в направлении «Оригинальный жанр».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.