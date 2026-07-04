«Кортросу» разрешили построить две первые высотки на острове Октябрьском в Калининграде

«Кортросу» разрешили построить два первых дома на острове Октябрьском в Калининграде. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального правительства.
Квартал многоквартирных домов появится на участке с кадастровым номером 39:15:000000:19672. Территория площадью 1,8 гектара располагается на Солнечном бульваре, в районе стадиона «Ростех Арена». Разрешение на строительство двух домов комплекса выдали компании СЗ «Город Девелопмент», которая входит в группу «Кортрос». Документация действует до конца сентября 2029 года.
В реестре на сайте правительства не указаны характеристики нового объекта. В марте 2025 года власти стали скрывать эту информацию.
Согласно информации на сайте «Дом.рф», федеральный девелопер строит жилой комплекс «Октарин». Первое здание — от 6 до 18 этажей, второе — от 5 до 17. Общая площадь превышает 64 тысячи квадратных метров, а максимальная высота — 58,55 метра. В домах оборудуют 741 квартиру.
Отметим, что это первые два дома масштабного проекта застройки Острова. Ккомпания СЗ «Город Девелопмент» презентовала концепцию в 2025 году. Работы планируют вести на семи гектарах в районе Второй эстакады. Эту землю девелопер взял в субаренду по итогам торгов, заплатив более 1,8 миллиарда рублей. На территории планируют возвести жилые дома и офисы высотой до 20 этажей.
В апреле 2026 года стало известно, что группа компаний «Кортрос» получит оставшуюся незастроенной часть острова Октябрьского, но уже без торгов. На первом этапе федеральный девелопер возьмёт в аренду массив общей площадью 17 гектаров. Проект одобрили на совете по улучшению инвестиционного климата в регионе. Общий объём вложений оценивают в 58 миллиардов рублей.
«Кортрос» занимается строительством в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге и других городах. Компания также планирует создать крупный туристический и жилой комплекс в Отрадном.