«Кортросу» разрешили построить две первые высотки на острове Октябрьском в Калининграде

Отметим, что это первые два дома масштабного проекта застройки Острова. Ккомпания СЗ «Город Девелопмент» презентовала концепцию в 2025 году. Работы планируют вести на семи гектарах в районе Второй эстакады. Эту землю девелопер взял в субаренду по итогам торгов, заплатив более 1,8 миллиарда рублей. На территории планируют возвести жилые дома и офисы высотой до 20 этажей.