В Калининграде собирают деньги для юноши с тяжелой формой эпилепсии

Дима появился на свет здоровым и крепким. Проблемы начались в младенчестве — мальчика начали бить судороги, он перестал развиваться. Диагноз — локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с комплексными парциальными судорожными припадками. Причина эпилептических припадков, число которых раньше достигало 200 в сутки, не была установлена.