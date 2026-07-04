В Калининграде собирают деньги для юноши с тяжелой формой эпилепсии

Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил новый сбор средств для своего давнего подопечного Димы Шевчука из Калининграда. Он с раннего детства страдает от эпилептических припадков, обездвижен. Деньги необходимы на лекарства. Сумма к сбору — 200 000 рублей.
Дима появился на свет здоровым и крепким. Проблемы начались в младенчестве — мальчика начали бить судороги, он перестал развиваться. Диагноз — локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с комплексными парциальными судорожными припадками. Причина эпилептических припадков, число которых раньше достигало 200 в сутки, не была установлена.
Мама долгие годы ухаживает за обездвиженным единственным сыном в одиночку. Была вынуждена оставить работу. Средств у семьи нет. Помочь можно по ссылке на сайте фонда.