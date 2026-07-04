«Простояла 2 часа, чтобы заправить 2,8 литра»: представитель сети АЗС рассказал, сколько бензина заливают калининградцы

Один из таких случаев — женщина, которая простояла в очереди около двух часов, чтобы залить 2,8 литра топлива. По словам Булычёва, подобные ситуации сейчас не редкость: часть автомобилистов приезжает не с пустым баком, а просто добавляют до полного. Часто это небольшой объём.