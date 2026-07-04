Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Простояла 2 часа, чтобы заправить 2,8 литра»: представитель сети АЗС рассказал, сколько бензина заливают калининградцы

По словам Михаила Булычёва, средний объём заправки сейчас составляет около 10 л.

Источник: Клопс.ru

Калининградцы могут стоять в очереди на АЗС часами, а потом заправлять всего несколько литров бензина. Об этом на круглом столе по топливной ситуации рассказал представитель сети АЗС «Калининграднефтепродукт» («Сургутнефтегаз») Михаил Булычёв.

Один из таких случаев — женщина, которая простояла в очереди около двух часов, чтобы залить 2,8 литра топлива. По словам Булычёва, подобные ситуации сейчас не редкость: часть автомобилистов приезжает не с пустым баком, а просто добавляют до полного. Часто это небольшой объём.

«В среднем клиенты заливают 10 литров. То есть человек стоит в очереди, ожидает и заливает иногда совсем небольшое количество», — сказал Булычёв.

Часто баки пополняют по 7, 10 или 13 литров. Из-за этого очередь движется медленнее, а ждать приходится и тем, кто приехал на АЗС с почти пустым баком.

На отдельных станциях среднесуточный отпуск топлива вырос в два раза.

По словам представителей отрасли, бензин в регионе есть, но станции не всегда успевают быстро обслуживать поток машин и развозить топливо по АЗС. Из-за этого сети ввели ограничения по литражу и запретили отпуск в канистры.

В Калининградской области частично возобновили розничные продажи топлива на АЗС «Балтнефть».