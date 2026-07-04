В Сысертском округе Свердловской области открыли новое футбольное поле

Новое футбольное поле с искусственным покрытием открыли в поселке Большой Исток в Свердловской области, сообщили в администрации Сысертского муниципального округа. Создание и развитие инфраструктуры для занятий физической культурой отвечают задачам госпрограммы «Спорт России».
После церемонии перерезания ленты на новой площадке состоялся турнир «Футбольная страна». В нем приняли участие детские команды из поселков Большой Исток, Двуреченск и города Арамиля.
Напомним, что на данный момент в Свердловской области, по словам губернатора Дениса Паслера, возводят 17 спортобъектов. Семь из них достроят в 2026 году. Среди возводимых спортобъектов — легкоатлетический манеж в Каменске-Уральском.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.