Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сысертском округе Свердловской области открыли новое футбольное поле

Площадку обустроили в поселке Большой Исток.

Новое футбольное поле с искусственным покрытием открыли в поселке Большой Исток в Свердловской области, сообщили в администрации Сысертского муниципального округа. Создание и развитие инфраструктуры для занятий физической культурой отвечают задачам госпрограммы «Спорт России».

После церемонии перерезания ленты на новой площадке состоялся турнир «Футбольная страна». В нем приняли участие детские команды из поселков Большой Исток, Двуреченск и города Арамиля.

Напомним, что на данный момент в Свердловской области, по словам губернатора Дениса Паслера, возводят 17 спортобъектов. Семь из них достроят в 2026 году. Среди возводимых спортобъектов — легкоатлетический манеж в Каменске-Уральском.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.