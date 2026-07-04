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В Кашарском районе Дона из-за аварии на водоводе отключили воду

Об этом в своих соц-сетях сообщила Антонина Пшеничная.

В Кашарском районе Дона из-за аварии на водоводе отключили воду. Об этом в своих соц-сетях сообщила Антонина Пшеничная. Авария на трубопроводе произошла в слободе Поповка. Из-за прорыва без воды остались жители нескольких улиц и переулков. Под временное отключение попали Веселого, Школьный, Молодежная, Горная, а также частично Большая Садовая. Ремонтные бригады уже работают на месте поломки. Коммунальщики планируют полностью восстановить подачу ресурса в дома до 18:00 четвертого июля. КопироватьСпроси QwenОбъяснитьПеревести (ru-RU).