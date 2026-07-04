В Челябинской области пройдет вебинар для логистов

Вебинар «Правила и решения для подписания электронных перевозочных документов (ЭПД) для всех участников перевозок» состоится 10 июля в Челябинской области, сообщили в министерстве экономического развития региона. Поддержка предпринимателей — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Уточним, что с 1 сентября вступают в силу новые требования законодательства в сфере электронных перевозочных документов (ЭПД). Для логистических компаний, грузоперевозчиков и бизнеса со своим автопарком это означает полную перестройку привычных процессов.
На вебинаре эксперт представит пошаговый план перехода на новые требования. Также он разберет способы защиты от штрафов и покажет, как правильно настроить необходимые цифровые инструменты. Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.