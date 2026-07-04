В Крыму напомнили правила поведения при беспилотной опасности

Крымские спасатели сообщили, как себя нужно вести во время объявления беспилотной опасности. Если вы находитесь дома, то нельзя выходить на улицу, подходить к окнам. Также стоит избегать помещений, где много остекления. Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом.
Если предупреждение о беспилотной опасности застало на улице, нужно быстро зайти в ближайшее здание, а еще лучше — спуститься в подвал.
Водителям же лучше покинуть авто и зайти в любое доступное строение.
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