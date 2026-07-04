В Крыму напомнили правила поведения при беспилотной опасности

Крымские спасатели сообщили, как себя нужно вести во время объявления беспилотной опасности. Если вы находитесь дома, то нельзя выходить на улицу, подходить к окнам. Также стоит избегать помещений, где много остекления. Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом.