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В Крыму напомнили правила поведения при беспилотной опасности

В МЧС Крыма рассказали о поведение при угрозе БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Крымские спасатели сообщили, как себя нужно вести во время объявления беспилотной опасности. Если вы находитесь дома, то нельзя выходить на улицу, подходить к окнам. Также стоит избегать помещений, где много остекления. Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом.

Если предупреждение о беспилотной опасности застало на улице, нужно быстро зайти в ближайшее здание, а еще лучше — спуститься в подвал.

Водителям же лучше покинуть авто и зайти в любое доступное строение.

В МЧС России по Республике Крым подчеркнули, что в регионе действует запрет на съемку и распространение фото- и видеоматериалов, а также любых данных о работе ПВО, падении обломков и последствиях. Нарушителей ждут штрафы до 100 тысяч рублей.

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