Что запрещено в Евсеев день, 5 июля 2026 года

5. Соберите целебные травы (даже в аптеке). Если нет возможности выехать в лес — зайдите в аптеку и купите сушёную ромашку, липу или зверобой. Заварите ароматный травяной чай и выпейте его всей семьёй. Считалось, что в этот день травы обладают особой силой. А ещё 5 июля — идеальный день, чтобы начать засушивать травы для банных веников (если есть своя баня или сауна). Или хотя бы купить готовый березовый веник в банном магазине.