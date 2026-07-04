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Предприятия Татарстана презентуют продукцию на выставке «Иннопром»

Мероприятие состоится 6−9 июля в Екатеринбурге.

Международная промышленная выставка «Иннопром» состоится с 6 по 9 июля в Екатеринбурге в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Свыше 30 предприятий Татарстана презентуют на мероприятии свою продукцию, сообщили в министерстве промышленности и торговли республики.

Сделать это они смогут на коллективном стенде. Свою продукцию презентуют «Завод Элекон», судостроительная корпорация «Ак Барс», Елабужский аккумуляторный завод и другие предприятия.

Например, представители «Казанькомпрессормаша» продемонстрируют макет первого отечественного криогенного компрессора отпарного газа. Это устройство предназначено для крупнотоннажного производства СПГ. А судостроительная корпорация «Ак Барс» продемонстрирует макет пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор-2020» и скоростное пассажирское судно проекта А-145. Научно-инженерный центр «Инкомсистем» презентует промышленный цифровой компьютер, усиленный и адаптированный для управления различными производственными процессами.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.