Путин подписал закон о пенсионных удостоверениях для силовиков

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионных удостоверениях для представителей силовых ведомств — военных пенсионеров, представителей органов внутренних дел, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии и органов принудительного исполнения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Устанавливаются правовые основания для выдачи пенсионных удостоверений военным пенсионерам и членам их семей, получающим пенсию по данному закону.
Согласно документу, пенсионное удостоверение единого образца будет положено сотрудникам МВД, Минобороны, МЧС, ФСКН, УИС, Росгвардии, ФССП, СК РФ, ФСБ, ФСО, ФТС, Генпрокуратуры и их семьям, получающим пенсию по данному закону.
Образец, порядок оформления, учета и выдачи удостоверений утвердит Социальный фонд России.