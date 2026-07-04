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Путин подписал закон о пенсионных удостоверениях для силовиков

Путин подписал закон о пенсионных удостоверениях для силовиков и их семей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионных удостоверениях для представителей силовых ведомств — военных пенсионеров, представителей органов внутренних дел, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии и органов принудительного исполнения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Устанавливаются правовые основания для выдачи пенсионных удостоверений военным пенсионерам и членам их семей, получающим пенсию по данному закону.

Согласно документу, пенсионное удостоверение единого образца будет положено сотрудникам МВД, Минобороны, МЧС, ФСКН, УИС, Росгвардии, ФССП, СК РФ, ФСБ, ФСО, ФТС, Генпрокуратуры и их семьям, получающим пенсию по данному закону.

Образец, порядок оформления, учета и выдачи удостоверений утвердит Социальный фонд России.

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