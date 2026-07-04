«Ротор‑М» вёл 2:0, но уступил в Хабаровске — 4:3. Как рассыпалось преимущество

Вторая половина матча тоже не давала скучать зрителям, команды играли в атакующий футбол. Много атаковали, но волгоградцы не забивали, а хабаровчане больше не помогали сопернику автоголами. После «перерыва на водопой» СКА заиграл поживее и вышел вперёд после точного удара Никиты Долина на 74-й минуте. Однако гости не собирались сдаваться и уже через 9 минут нанесли ответный удар — 3:3. Иван Кашлев первым успел к мячу, отбитому вратарём хозяев, и парашютом закинул его в ворота Богдана Ляхова.