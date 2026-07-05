Мэр Нижнеилимского района начал ходить пешком и призвал жителей экономить топливо

IrkutskMedia, 5 июля. Глава Нижнеилимского района Павел Березовский записал видео, как идет пешком с работы, и обратился к жителям с призывом сократить использование личного автотранспорта в связи со сложной ситуацией с топливом. Мэр отметил, что в районе остаётся ограниченный объём бензина и важно растянуть его до прибытия следующей партии. В противном случае, по его словам, топливо закончится в два раза быстрее, что может привести к серьёзным последствиям.
Глава района подчеркнул, что введение ограничений на продажу топлива — вынужденная, но эффективная мера. Несмотря на возможный ажиотаж, она позволит сократить потребление в масштабах недели. Он призвал жителей отнестись к ситуации с пониманием. Березовский также рекомендовал по возможности передвигаться пешком и контролировать уровень топлива в баке.
Напомним, что в Нижнеилимском округе ранее ввели временные ограничения на продажу бензина для населения из-за нехватки топлива. Новые правила начали действовать с 1 июля и, по словам главы муниципалитета Павла Березовского, должны помочь сохранить запасы до поступления следующей партии ГСМ. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте» (12+).
Теперь физические лица смогут заправлять автомобили только по понедельникам и четвергам с 12.00 до 22.00. При этом отпускаемое количество топлива ограничено 30 литрами на один автомобиль, а заправка разрешена исключительно в бензобак. Продажа бензина в канистры, бочки и другую тару запрещена.