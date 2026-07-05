Мэр Нижнеилимского района начал ходить пешком и призвал жителей экономить топливо

IrkutskMedia, 5 июля. Глава Нижнеилимского района Павел Березовский записал видео, как идет пешком с работы, и обратился к жителям с призывом сократить использование личного автотранспорта в связи со сложной ситуацией с топливом. Мэр отметил, что в районе остаётся ограниченный объём бензина и важно растянуть его до прибытия следующей партии. В противном случае, по его словам, топливо закончится в два раза быстрее, что может привести к серьёзным последствиям.