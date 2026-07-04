Строганина из пеламиды и не только: обзор ресторанов в центре Калининграда

Строганина из пеламиды — знаменитая кулинарная визитка Калининградской области. Блюдо представляет собой тонкую стружку из глубоко замороженного филе сырой атлантической пеламиды, которую подают с соусом, маринованным луком и гренками.
Строганину можно найти практически во всех ресторанах Калининграда. Помимо заведений балтийской кухни, блюдо подают в местах, специализирующихся на грузинской, литовской, итальянской кухнях и т.д. В каждом месте предлагают свой уникальный рецепт. «Новый Калининград» в традиционном ежегодном обзоре выяснил, где в центре города можно заказать строганину из пеламиды и насколько изменились цены за прошедший год.
Летний ресторан «Строганина» на пл. Победы.
Заведение позиционирует себя как ресторан локальной балтийской кухни. Здесь гости могут познакомиться с гастрономическими фишками региона — килькой пряного посола, форшмаком, скумбрией собственного копчения и, конечно, строганиной из пеламиды. Ее подают в двух вариациях — стандартная (650 ₽) и большая (790 ₽). К рыбе традиционно предлагают фирменные масляные заправки, лимон, маринованный лук и хрустящие поджаренные гренки из ржаного хлеба. В меню также представлена альтернатива — рубанина из скумбрии с гренками из черного хлеба (470 ₽).
Ресторан-пивоварня «Хмель» на пл. Победы.
«Хмель» объединил традиции русской, балтийской и сибирской кухни. По словам владельцев, в ресторане можно попробовать редкие продукты и рецепты, которые обычно доступны только в регионах России. Блюда готовятся из ингредиентов прямиком из Сибири.
Строганину здесь предлагают из трех видов рыбы. Строганина из пеламиды (845 ₽ за 370 г) подается традиционной тонкой стружкой с маринованным репчатым луком и хрустящими тостами бородинского хлеба. Заправляется соусом на основе растительного масла и лукового пюре с добавлением сока лимона и специй. Отметим, что год назад строганину из пеламиды здесь можно было попробовать за 925 ₽
Для тех, кто хочет попробовать более жирную красную рыбу, повара готовы приготовить строганину из дальневосточной кеты за 865 ₽ (380 г). Она подается с маринованным репчатым луком, несколькими тостами обжаренного бородинского хлеба, а заправляется соусом на основе оливкового масла, креветочной сои, сока лимона и соли.
В меню есть и строганина из муксуна — белой рыбы из Сибири. Тонкие слайсы подают с маринованным луком и тремя хрустящими тостами, долькой кислого лимона и хрустящим листом салата. За порцию 350 г придется отдать 1645 ₽
Корчма «Борщ&Сало» на пл. Победы.
«Борщ&Сало» славится украинской кухней. Гости приходят сюда за борщом, селедкой под шубой, котлетой по-киевски и домашним салом. Однако есть здесь место и для строганины, которую подают с тостами ремесленного ржаного хлеба, красным луком, долькой лимона и заправкой на основе бальзамика, оливкового масла и с добавлением соевого соуса.
Гости могут заказать блюдо в двух вариантах порций: средняя за 699 ₽ за 190 г и строганина XXL за 999 ₽ за 330 г. В 2025 году она стоила 669 и 925 ₽ соответственно.
Ресторан «Кавказ» на пл. Победы.
Заведение предлагает своим гостям гастрономическое «путешествие» по Кавказу. Посетители могут попробовать блюда грузинской кухни — хачапури по-аджарски, хинкали, мясо на мангале и домашние сыры. Под свою концепцию ресторан адаптировал и строганину из пеламиды.
В «Кавказе» подают строганину по-кахетински, которую заправляют кахетинским маслом и посыпают сванской солью. Блюдо выносят с красным луком, свежей зеленью и долькой лимона. Вместо привычных ржаных гренок к нему идет поджаренный на гриле багет. Строганина обойдется в 755 ₽ за 310 г (+70 ₽ за год).
Ресторан «Цотлер» на Ленинском проспекте.
«Цотлер» — это классический ресторан баварской кухни, который специализируется на сытной мясной немецкой классике. В нем подают рульки, колбаски и шницели.
Строганина здесь представлена в двух вариантах. Обычная из пеламиды подается в виде тонких пластинок с фирменным соусом, маринованным луком, лимоном и тостами из черного хлеба. Фирменная строганина готовится из рубленой пеламиды с луком и оригинальным соусом. Отличие в том, что рыбу сразу подают мелкой воздушной стружкой, которая уже предварительно замешана и заправлена соусом и луком. Цена блюда в двух вариациях — 680 ₽ за 310 и 320 г соответственно. Рост цены за год составил всего 5 ₽
Строганина из пеламиды в «Цотлере». Фото ресторана.
Трактир «У Гашека» на Ленинском проспекте.
Заведение славится традиционной сытной чешской и староевропейской кухней. В ресторане можно найти вепрево колено, кнедлики, брамборак и кенигсбергские клопсы.
Как и в «Цотлере», строганина здесь представлена в двух вариантах — классическая и фирменная. Обычная (280 г) представлена тонкими ледяными завитками пеламиды. Фирменная строганина (290 г) подается уже измельченной. Блюдо приносят с маринованным луком и долькой лимона. К нему прилагаются гренки из ржаного хлеба и соус на основе растительного масла и специй. Каждая строганина стоит 680 ₽ (+5 ₽ за год).
Паб «Планета» на Черняховского.
«Планета» позиционирует себя как гостеприимный паб с упором на спортивные трансляции, живую музыку и развитую барную карту. В пабе можно найти строганину из пеламиды и из горбуши.
Строганину из пеламиды подают с фиолетовым маринованным луком, лимоном и соусом на основе оливкового масла и бальзамического уксуса. В позицию также входит хлеб на выбор — чиабатта, зерновой или гренки с чесноком. 335 граммов обойдутся в 699 ₽ (+100 ₽ за год). Помимо этого, блюдо входит в «основное меню по 350 ₽», которое действует во все дни, кроме пятницы, субботы и праздников.
Подача строганины из горбуши слегка отличается. К привычному маринованному луку и лимону добавляется устричный соус. Тосты можно выбрать — гостям предлагают чиабатту или мультизерновой хлеб. Блюдо стоит 729 ₽ за 345 г.
Ресторан «Moreca» на Сергеева.
Ресторан специализируется на рыбе и морепродуктах. Заведение делает акцент на свежий улов, вкус и богатую винную карту. Гости приходят сюда за устрицами, морскими ежами, марокканским осьминогом, пастой вонголе, а также за авторским стрит-фудом.
Подача традиционного калининградского блюда здесь переосмыслена в сторону утонченного деликатеса. Блюдо подается на льду, на керамическом плато ручной работы. Слайсы строганины усыпаны маринованным красным луком, а для полного раскрытия вкуса предлагают два соуса на основе бальзамического и яблочного уксуса, а также луковый хлеб. Стоимость блюда составляет 1100 ₽ За год строганина подорожала на 250 ₽
Подача строганины в «Moreca». Фото ресторана.
Ресторан «Сачмэли» на Театральной.
Заведение позиционирует себя как пространство грузинского радушия и праздника. Большая часть меню состоит из классических кавказских рецептов, однако ресторан адаптировал и локальные блюда.
Замороженное филе пеламиды нарезается тонкой стружкой. Подается с полукольцами красного маринованного лука, долькой лимона, поджаренными хрустящими гренками из зернового хлеба и гурийскими специями. Фишкой блюда выступает сибирский соус, который готовят на основе оливкового масла и соевого соуса и добавляют свежий лимонный сок и тертый имбирь. За 330 г придется отдать 750 ₽ (+55 ₽ за год).
Ресторан «Брикас» на Театральной.
Ресторан прибалтийской кухни предлагает «аутентичные» блюда по традиционным литовским рецептам. Заведение воссоздает атмосферу литовской деревни, а интерьер стилизован под уютную деревянную избу. Гостям предлагают 14 видов цеппелинов, кугелис с курицей и картофельные блины.
В меню представлена строганина из пеламиды с оливково-лимонным соусом, маринованным луком и болгарским перцем. Блюдо сервируют хрустящим зерновым хлебом и багетом. Порция обойдется в 710 ₽ — за год цена не изменилась.
Ресторан «Кайзер Вюрст» на Колоскова.
Заведение позиционирует себя как ресторан традиционной кёнигсбергской кухни, который бережно воссоздает кулинарные традиции и быт Восточной Пруссии. Гости приходят сюда за клопсами под каперсовым соусом, супом «Флек», немецким журом и колбасками собственного производств.
В меню холодных закусок представлен рыбный специалитет Калининградской области сразу в нескольких вариациях. Классическая строганина из пеламиды подается с красным луком, лимоном и хрустящими гренками из ржаного хлеба. Ее можно попробовать за 785 ₽ за 260 г (+40 ₽ за год).
Есть и рубанина из подмороженной пеламиды или скумбрии. Гости также могут продегустировать микс из двух видов рыбы с добавлением соевого-горчичного соуса. Он подается с красным луком, долькой лимона и гренками. Цена также составляет 785 ₽ за 310 г.
Ресторан «Табаско» на Баранова.
«Табаско» — это сеть мультиформатных ресторанов с большим, понятным меню. Здесь можно попробовать практически все кухни — сюда приходят за роллами, том-ямом, пиццей, бургерами, пельменями и т.д. В заведении нашлось место и для строганины.
В «Табаско» подают строганину в двух размерах — стандартную 270 г и большую 430 г. Она обойдется в 685 и 995 ₽ соответственно (+60 и +160 ₽). Блюдо подают с репчатым луком, рукколой, долькой лимона и ремесленным хлебом. Заправку готовят на основе оливкового масла, бальзамического крема и соевого соуса.
Паб «Британника» на Баранова.
Сеть английских пабов славится стейками, колбасками и бургерами, но в первую очередь строганиной. В ресторане ее можно отведать в двух вариациях — из пеламиды (420 г) и тунца (305 г). В некоторых заведениях сети можно найти и строганину из кеты. Блюдо подается с большой горкой сочного маринованного красного лука, лимоном, хрустящими тостами из бородинского хлеба и фирменным масляно-соевым пикантным соусом. Стоимость достигает 695 ₽ Цена за год не изменилась.
Ресторан «Про Печь» на Советском проспекте.
Ресторан открытого огня объединяет балтийские традиции и современную русскую кухню. Акцент делается на локальные продукты и приготовление пищи в дровяной печи.
Строганина в «Про печь». Фото ресторана.
Гости нередко хвалят строганину из пеламиды (365 г). Здесь она подается с лимонным соусом из оливкового масла с добавлением лимона, чеснока и лука. Кроме того, в блюдо входят хрустящие гренки из злакового хлеба и маринованным в уксусе репчатым луком. Стоимость блюда — 698 ₽, за год цена не изменилась.
Текст: Виктория Никонорова, фото: Юлия Власова / Новый Калининград; в материале также использованы фотографии с соцсетей ресторанов.