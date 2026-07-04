Строганина из пеламиды и не только: обзор ресторанов в центре Калининграда

Строганина здесь представлена в двух вариантах. Обычная из пеламиды подается в виде тонких пластинок с фирменным соусом, маринованным луком, лимоном и тостами из черного хлеба. Фирменная строганина готовится из рубленой пеламиды с луком и оригинальным соусом. Отличие в том, что рыбу сразу подают мелкой воздушной стружкой, которая уже предварительно замешана и заправлена соусом и луком. Цена блюда в двух вариациях — 680 ₽ за 310 и 320 г соответственно. Рост цены за год составил всего 5 ₽