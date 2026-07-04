В Москве представили коллекции российских и зарубежных дизайнеров

Коллекции российских и зарубежных дизайнеров представили 3 июля в Москве на ВДНХ в ходе фестиваля «Дружба народов». Мероприятие отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Модное дефиле вокруг ажурной ротонды состоялось у павильона № 66 «Узбекистан». Свои коллекции представили дизайнеры из разных стран, черпающие вдохновение в традиционных ремеслах и народном искусстве.
Так, гости ВДНХ увидели узбекские национальные костюмы, коллекцию «А-ля Рус» Лалы Талышхановой, национальную одежду Киргизии от дизайнерской студии «Каныкей», которая интегрирует в свои модели ретроизделия ручной вышивки — туш-кийиз. Также были представлены и коллекции отечественных производителей.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.