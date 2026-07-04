В Ростове обезьяна напала ребенка, ему понадобилась помощь медиков

Донские следователи начали проверку по факту нападения обезьяны на 10-летнего ребенка в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ЧП случилось в Советском районе города. По словам очевидцев, хозяйка не смогла удержать обезьяну на поводке, и животное вцепилось девочке в ногу. Школьницу доставили в больницу, где ей обработали раны и назначили курс прививок от бешенства.
— В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке, — говорится в сообщении донского следкома.
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