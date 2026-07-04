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Сотрудники СКР начали проверку по факту нападения в Ростове обезьяны на ребенка

Советский межрайонный следственный отдел СУ Следственного комитета России по Ростовской области организовал доследственную проверку по факту нападения обезьяны на несовершеннолетнюю в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Советский межрайонный следственный отдел СУ Следственного комитета России по Ростовской области организовал доследственную проверку по факту нападения обезьяны на несовершеннолетнюю в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В ходе мониторинга сотрудниками ведомства местных СМИ и соцсетей была выявлена публикация о нападении обезьяны на 10-летнюю девочку в Советском районе донской столицы. «В настоящее время следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.

Ход проведения проверки находится на контроле у руководства следственного управления СКР.