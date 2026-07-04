Сотрудники СКР начали проверку по факту нападения в Ростове обезьяны на ребенка

В ходе мониторинга сотрудниками ведомства местных СМИ и соцсетей была выявлена публикация о нападении обезьяны на 10-летнюю девочку в Советском районе донской столицы. «В настоящее время следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.