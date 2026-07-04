В Свердловской области запустили проект по компостированию

Проект по общественному компостированию для борьбы с органическими отходами запустили в Сысертском округе Свердловской области. Работа ведется по нацпроекту «Технологическое обеспечение биоэкономики», сообщили в окружной администрации.
Первые площадки для сбора органики — специальные деревянные отсеки из поддонов — уже появились в поселке Верхняя Сысерть. Проект общественного компостирования планируют распространить по всей территории округа. Ящики для сбора постепенно появятся при каждом доме культуры, парке и сквере. Уточняется, что переработанный компост планируется использовать для подкормки клумб, газонов и других нужд благоустройства.
Нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики» направлен на рациональное использование биологических ресурсов и применение биотехнологий в научной, технологической и экономической деятельности. Нацпроект предусматривает меры по развитию и внедрению биотехнологий в агропромышленном и лесопромышленном комплексах, ветеринарии, экологии, медицине и энергетике. Цель нацпроекта к 2030 году — увеличение объемов производства продукции биоэкономики на 96%, рост доли отечественной биотехнологической продукции на рынке до 55%. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.