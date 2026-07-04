Сильная магнитная буря накрыла Нижегородскую область 4 июля

В дни геомагнитных возмущений многие метеозависимые люди могут ощущать ухудшение самочувствия. Наиболее частые проявления — головные боли, слабость, сонливость, раздражительность, нарушения сна, а также ломота в суставах и в местах старых травм. В группе риска в первую очередь пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди с нестабильным эмоциональным фоном, подростки в период гормональной перестройки, а также те, кто живёт в состоянии хронического стресса.